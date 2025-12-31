كان 2025.. المحاربون يستهدفون الفوز الثالث على التوالي أمام غينيا الاستوائية

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، أمسية اليوم الأربعاء، مباراتهم اثلالثة والخيرة ضمن دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية.

وتدخل العناصر الوطنية، هذه المباراة، بهدف واحد لا بديل عنه، وهو تحقيق الفوز، من أجل المحافظة على سلسلة نتائجهم الايجابية، وانهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة.

كما ستكون هذه المباراة، فرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمنتخب الوطني، الذين يسعى الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، الاعتماد عليهم، لكسب وقت لعب، واثبات أحقيتهم في التواجد في هذه “الكان”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره من غينيا الاستوائية، مقررة أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، بملعب “مولاي الحسن”.