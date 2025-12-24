“كان” 2025.. منتخب بوركينا فاسو يفوز بثنائية على غينيا الاستوائية

حقق منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، الفوز، في أول مباراة له ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب منتخب غينيا الاستوائية.

وكان منتخب غينيا الاستوائية، السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ85 من عمر هذه المباراة، عن طريق اللاعب مارفين انييبوه.

وفي الوقت بدل الضائع، حقق منتخب بوركينا فاسو “الريمونتادا”، بتعديله النتيجة في الدقيقة الـ95، عن طريق جيورجي مينونغو، قبل أن يضيف زميله تابوسبا، هدف الفوز في الدقيقة الـ98.

يذكر أن منتخبي بوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، يتواجدان ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب المنتخب الوطني، والسودان.