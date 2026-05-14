كان 2026.. شبان الخضر يفتتحون مشوارهم بمواجهة غانا ويستهدفون انطلاقة موفقة

يفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الخميس، مشواره ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، بمواجهة نظرائهم من منتخب غانا.

ويسعى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمين غيموز، لقيادة اشباله لتحقيق انطلاقة موفقة في هذه البطولة، بالفوز على غانا.

كما أكد الموقع الرسمي لـ”الفاف”، جاهزية كامل لاعبي المنتخب الوطني، لهذه المباراة، ما يتيح كامل الخيارات للمدرب غيموز.

وستلعب هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بنظيره الغاني، انطلاقا من الساعة الثامنة، على الميدان (رقم 3) لمركب “محمد السادس” بسلا.

يذكر أن صاحبا المركزين الأول، والثاني عن كل مجموعة، يتأهلان مباشرة إلى الدور ربع النهائي، المؤهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بينما يخوض أصحاب المركز الثالث مباراة فاصلة لاستكمال قائمة المتأهلين إلى المونديال.