“كان U17”.. التشكيلة الأساسية لأشبال “الخضر” في مواجهة غانا

أعلن المدرب أمين غيموز، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لأقل من 17 عامًا، التي ستخوض مواجهة منتخب غانا. في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ويعوّل غيموز على تحقيق بداية قوية في المنافسة القارية، عندما يواجه أشباله المنتخب الغاني في اختبار صعب، يطمح من خلاله إلى حصد أول ثلاث نقاط تمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وعرفت التشكيلة الأساسية التي اختارها الطاقم الفني مزيجًا بين اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج. بعد سلسلة من التربصات التحضيرية التي سمحت للمدرب بالوقوف على جاهزية العناصر واختيار التوليفة الأنسب لبداية البطولة. في ظل الرغبة الكبيرة في الظهور بوجه مشرّف وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن المرتقب أن تجرى المواجهة أمام منتخب غانا، بداية من الساعة الثامنة مساءً، على أرضية الميدان رقم 3 بمركب محمد السادس بمدينة سلا.