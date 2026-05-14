“كان U17”.. “الخضر” يحققون تعادلا صعبا أمام غانا

استهل المنتخب الوطني لأقل من 17 عامًا مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026 بتعادل مثير أمام منتخب غانا بنتيجة (2-2). في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

ودخل أشبال المدرب أمين غيموز، اللقاء بعزيمة كبيرة لتحقيق بداية موفقة، غير أن المنتخب الغاني فرض منطقه منذ الدقائق الأولى، وسجل هدفين في الربع ساعة الأول من المباراة.

ورغم صعوبة المواجهة، أظهر المنتخب الوطني شخصية قوية وروحًا قتالية عالية، إذ نجح في العودة في النتيجة والمحافظة على حظوظه كاملة في المنافسة القارية، محققا نقطة ثمينة أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة في البطولة.

وسجّل هدفي الكتيبة الوطنية كل من أدم بن علي في الدقيقة 57، وميلوان زايدي في الدقيقة 59 من المواجهة.

وسيكون المنتخب الوطني مطالبًا بتدارك بعض النقائص والبحث عن تحقيق الفوز في المباراة القادمة، من أجل تعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني ومواصلة الحلم القاري والتأهل للمونديال.