“كان U17”.. المنتخب الوطني يتأهل إلى ربع النهائي ويضمن بطاقة المونديال

نجح المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها،. ليضمن رسميًا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، عقب حسم المركز الثاني في المجموعة عن طريق القرعة.

وجاء تأهل أشبال “الخضر” بعد منافسة قوية في المجموعة الرابعة، والتي حسمت باللجوء إلى القرعة.

وابتسمت عملية القرعة للمنتخب الوطني في سباق تحديد المركز الثاني، بعد التعادل مع منتخب غانا في عدد النقاط وفارق الأهداف.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة للكرة الجزائرية الشبانية، ويعكس العمل المبذول على مستوى الفئات السنية. ويفتح المجال أمام بروز جيل جديد قادر على تمثيل الألوان الوطنية في المحافل الدولية.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع تحدٍ جديد في الدور ربع النهائي، وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار القاري وتحقيق نتائج إيجابية تليق بطموحات الجماهير الجزائرية.