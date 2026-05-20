“كان U17”.. المنتخب الوطني ينهزم أمام السنغال

تعرض المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة لهزيمة أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف. في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها.

عرفت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، وتمكن المنتخب السنغالي من حسمها لصالحه بنتيجة (2-1)، رغم المحاولات التي قام بها أشبال المدرب أمين غيموز، للعودة في النتيجة.

وسجل المنتخب الوطني هدفه الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب إلياس مكّاوي. غير أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة أمام منتخب سنغالي أظهر فعالية هجومية أكبر وحسم النقاط لصالحه.