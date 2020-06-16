كاوازاكي.. هذا ما يجب معرفته !

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة لدى الأطفال بمرض كوازاكي.

ويُعرف المرض أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، حيث يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وتتورم الأوعية الدموية ما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم).

ويمكن أن يسبب مرض كاوازاكي تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب.

وفي الحالات الأقل احتمالا، يمكن أن يحدث نزيف داخلي عندما ينفجر تمدد الأوعية الدموية.

ويعاني سنويا، ما يقدر بنحو 8 من كل 100000 طفل من مرض كاواساكي، وفقا لأرقام من NHS، وزهاء 25% من الحالات من مضاعفات في القلب.

ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة لدى زهاء 2 إلى 3% من الحالات إذا لم يتم علاجها.

وحسب التقارير الأخيرة فإن أسباب مرض “كاوازاكي” غير معروفة حاليا، وهو غير معد.

وتنص NHS على أنه من المحتمل أن يتأثر الطفل إذا ورث جينات معينة من والديه.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يكون مصابا بالمرض. ومنها:

• تورم الغدد في الرقبة.

• طفح جلدي.

• الشفاه الجافة والمتشققة.

• احمرار العيون.

• احمرار أصابع اليدين والقدمين.

• درجة حرارة عالية تستمر لأكثر من 5 أيام.

وعلى الرغم من أنه يصيب الأطفال بشكل رئيسي، إلا أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضا. لكن فرص حدوث ذلك منخفضة جدا عادة.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض عند الأطفال، ينبغي التماس العناية الطبية العاجلة.