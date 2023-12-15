كاوة: “أتوقع عودة مبولحي لقائمة بلماضي وغايا يستحق نيل فرصته”

تحدث حارس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني، عبد النور كاوة، عن حراس المرمى الذين يستحقون التواجد مع الخضر، من وجهة نظره، في الطبعة المقبلة من “الكان”.

وصرح كاوة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أتوقع عودة الحارس رايس وهاب مبولحي، إلى قائمة المنتخب الوطني، في “الكان” المقبل”.

كما أضاف: “تواجد ماندريا أمر مفروغ منه بالنسبة لي، خاصة بعد المباراة المعيارية التي قدمها في مواجهتنا الأخيرة أمام منتخب السنغال”.

وتابع عبد النور كاوة: “بن بوط، أبان عن مردد كبير رفقة اتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية، في المقابل غايا مرباح، يتمتع بامكانيات كبيرة ويستحق هو الآخر نيل فرصته مع المنتخب”.