كاوة عبد الرحيم يفرض نفسه نجمًا فوق العادة ويتوج بجائزة الأفضل في قسم وسط غرب

تُوّج متوسط ميدان نجم القليعة، كاوة عبد الرحيم، بجائزة أفضل لاعب لشهري ديسمبر وجانفي لفئة الأكابر أقل من 23 سنة عن قسم وسط غرب.

نظير المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، ومساهمته الفعالة في نتائج فريقه هذا الموسم.

وجاء تتويج كاوة بعد أداء ثابت وأرقام لافتة عكست تطوره الكبير هذا الموسم. حيث كان أحد أبرز العناصر الشابة في التشكيلة، سواء من حيث الانضباط التكتيكي أو الحضور الفني داخل أرضية الميدان.

وقد جرى تسليم الجائزة من طرف ممثل الرابطة بن يوسف بن شنعة، أمس الجمعة، في أجواء احتفالية تعكس حرص الهيئة المشرفة على تثمين جهود اللاعبين الشبان وتحفيزهم على مواصلة العمل والاجتهاد.

ويؤكد هذا التتويج المكانة التي بات يحتلها كاوة عبد الرحيم داخل فريق نجم القليعة. كما يبرز العمل القاعدي الذي يقوم به النادي في تكوين المواهب الشابة ومنحها الفرصة لإبراز إمكاناتها في المنافسات الرسمية.

وتبقى هذه الجائزة حافزًا إضافيًا للاعب لمواصلة التألق خلال بقية مشوار الموسم. خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها نجم القليعة في بطولة قسم وسط غرب.