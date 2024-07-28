كايليا نمور تبلغ أولى النهائيات في أولمبياد باريس

بصمت الجمبازية الجزائرية، كايليا نمور، على انطلاقة قوية، في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجحت نمور، في العبور إلى الأولى النهائيات اليوم الأحد، بعد تألقها في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وحققت البطلة الجزائرية، تنقيط 15.600، لتحجز مقعدا في النهائي، وتؤكد بأنها معادلة صعبة في هذا الاختصاص المفضل بالنسبة بالنسبة لها.

ويعلق الشعب الجزائري، آمالا كبيرة على صاحبة 17 رييعا، في أول مشاركة لها أولمبية، من أجل رفع الراية الوطنية في سماء باريس، وإهداء الجزائر أكثر من ميدالية أولمبية.

هذا وستكون البطلة الجزائرية الصاعدة في رياضة الجمباز، على موعد أيضا مع خوض تصفيات أخرى، في الحركات الأرضية، وعارضة التوازن والعمود القار.