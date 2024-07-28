كايليا نمور تبلغ نهائي الفردي العام لأولمبياد باريس

نجحت الجمبازية الجزائرية، كايليا نمور، في التأهل إلى نهائي الفردي العام، ضمن أولمبياد باريس 2024 (26 جويلية - 11 أوت).

وبعدما كانت صبيحة اليوم الأحد، قد حجزت مقعدا في نهائئ جهاز المتوازي مختلف الارتفاع. نجحت كايليا نمور، في ضمان تأهلها إلى مسابقة الفردي العام، برصيد 55.966 نقطة، لتبلغ ثاني نهائي في الأولمبياد.

وجاءت تصفيات البطلة الجزائرية، على النحو التالي: “15.600 في المتوازي، 14.000 في القفز، 13.200 في عارضة التوازن، 13.166 في الحركات الأرضية”.

وبذلك، ستكون نمور، على موعد مع تنشيط نهائي الفردي العام يوم الخميس الفاتح أوت الداخل. ونهائي المتوازي يوم الأحد الـ 4 من الشهر ذاته، على أمل إهداء الجزائر، مجد أولمبي ضاع في نسخة طوكيو.

