كايليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز
بقلم محمد لمين صحراوي
واصلت بطلة الجمباز الجزائري، كايليا نمور، تألقها في منافسة كأس العالم للجمباز الفني “كوتبوس” الجارية وقائعها بالأراضي الألماني.
وضمنت كايليا نمور، تواجدها في 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز. وستكون البداية مساء اليوم السبت، في نهائي المتوازي مختلف الارتفاعات (الثالثة في الدور)، بداية من الساعة 15:58.
قبل أن تخوض البطلة الجزائرية، غدا الأحد نهائيين أيضا، والبداية عند الساعة 14:05 في نهائي عارضة التوازن (السادسة في الدور)، قبل خوض نهائي الحركات الأرضية (الثانية في الدور) بداية من الساعة 15:06.
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