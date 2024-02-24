كايليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز

واصلت بطلة الجمباز الجزائري، كايليا نمور، تألقها في منافسة كأس العالم للجمباز الفني “كوتبوس” الجارية وقائعها بالأراضي الألماني.

وضمنت كايليا نمور، تواجدها في 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز. وستكون البداية مساء اليوم السبت، في نهائي المتوازي مختلف الارتفاعات (الثالثة في الدور)، بداية من الساعة 15:58.

قبل أن تخوض البطلة الجزائرية، غدا الأحد نهائيين أيضا، والبداية عند الساعة 14:05 في نهائي عارضة التوازن (السادسة في الدور)، قبل خوض نهائي الحركات الأرضية (الثانية في الدور) بداية من الساعة 15:06.