كايليا نمور تحرز الميدالية البرونزية في دورة “آرثر غاندر” الدولية

حقّقت لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، إنجاز جديد في مسيرتها، أمس الأربعاء، وتمكنت من التتويج بميدالية جديدة.

بعد مشاركتها في النُسخة الـ 40 للدورة الدولية للجمباز نصب “آرثر غاندر” التذكاري، والتي تُقام فعالياتها حاليا بسويسرا.

وحققت نائبة بطل العالم في الجمباز نمور، الميدالية البرونزية في مسابقة “آرثر غاندر” الدولية التحضيرية للألعاب الأولمبية باريس 2024.

للإشارة، تعد منافسة “آرثر غاندر” الدولية للجمباز ذكرى للاعب الجمباز السويسري ورئيس الإتحاد الدولي للجمباز من سنوات 1966 لغاية 1976 آرثر غاندر.