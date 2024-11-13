كايليا نمور تحصد جائزة أفضل رياضية عربية سنة 2024

توجت البطلة الأولمبية الجزائرية، لاعبة الجمباز، كايليا نمور، بجائزة أفضل رياضية عربية سنة 2024.

المقدمة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

ونالت البطلة الأولمبية، كايليا نمور، اليوم الأربعاء، جائزة “فاطمة بنت مبارك” لأفضل امرأة رياضية لهذه السنة. في الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبو ظبي، نظير تتويجها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي أول ظهور للبطلة الأولمبية الجزائرية، بعد أولمبياد باريس 2024. حققت كايليا نمور المركز الأول، في منافسات دورة “آرثر غاندر” الدولية، بمجموع رصيد 41.350 نقطة.

كما احتفلت كايليا نمور بهذا الإنجاز، ونشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على منصة “أنستغرام” معلقة على هذا التتويج: “يشرفني جدا أن أرى موهبتنا تُتوج بجائزة أفضل رياضية لهذا العام”.