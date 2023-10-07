كايليا نمور تحقق انجازا تاريخيا للجمباز الإفريقي والعربي في المونديال

بصمت لاعبة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، على انجاز تاريخي، غير مسبوق للجمباز الإفريقي والعربي على حد سواء، في بطولة العالم الجارية وقائعها بمدينة أنفرس البلجيكية.

وأنهت كايليا صاحبة الـ 17 ربيعا، أمس الجمعة. منافسة نهائي الفردي العام “سيدات” ببطولة العالم للجمباز في المركز الثامن، برصيد 53.966 نقطة.

وهنأ الاتحاد الإفريقي للجمباز البطلة الجزائرية على هذا الانجاز التاريخي، بمنشور أطلقه عبر صفحته الرسمية أمس على “فيسبوك”.

للإشارة، فإن كايليا نمور، ستكون اليوم السبت على موعد مع التاريخ، حينما تشارك في نهائي “المتوازي” مع أبطال العالم.