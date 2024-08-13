كايليا نمور تكشف سبب بكائها قبل إعلانها بطلة أولمبية !

كشفت البطلة الأولمبية، كيليا نمور، سبب بكائها مباشرة بعد الانتهاء من تأدية حركاتها على جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني، بأولمبياد باريس.

ولم تتمالك كايليا، نفسها وانهمرت بالبكاء، قبل إعلان لجنة التحكيم. عن تنقيطها بعد الحركات المميزة التي قامت بها، والتي سمحت لها في الأخير، بمعانقة الذهب بتنقيط 15.700.

وفي تصريحات خصّت بها “النهار”، ردّت بطلة الجمباز، حول سبب بكائها، وقالت: “بكيت، قلت في قرارة نفس انتهى الأمر لقد فعلتها بعد كل هذه التحضيرات”.

وواصلت كايليا نمور: “نجحت وأخرجت أفضل حركة في الوقت المناسب.. كنت فخورة جدا بنفسي”.

في المقابل، أشارت صاحبة الـ 17 ربيعا، إلى أنها سعيدة للغاية. بالتتويج بذهبية أولمبياد باريس 2024، والذي جاء ثمار عمل استمر طيلة حياتها.

وأضافت: “لم أكن أؤمن كثيرا.. لكنني وجدت دعما كبيرا من الشعب الجزائري هناك وأشكرهم كثيرا.”