كايليا نمور: “جد فخورة بما حققته في أول مشاركة لي في البطولة العالمية”
بقلم النهار أونلاين
أبدت نجمة الجمباز الجزائري، كايليا نمور، عن سعادتها وفخرها الكبير، بالتتويج الذي حصدته في اول مشاركة لها ضمن البطولة العالمية.
وصرحت كايليا نمور، في هذا الخصوص، للتلفزيون العمومي الجزائري: “أنا جد سعيد بما حققته في البطولة العالمية للجمباز”.
كما أضافت: “صحيح أنه كانت هناك بعض الأخطاء الواجب تصحيحها، لكن أنا جد فخورة بما حققته بالنظر لكل ما عشته قبل وصولي لهذه المرحلة”
وتابعت كايليا نمور: “التتويج بميدالية فضية، في أول مشاركة عالمية لي في سن 16 عاما، أمر مدهش، رغم أنني ضيعت الميدالية الذهبية بفاصل صغير”.
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