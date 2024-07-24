كايليا نمور: “سأستمتع بكل اللحظات وإذا توّجت بميدالية سيكون ذلك رائعا”

لم تخفِ البطلة الجزائرية في رياضة الجمباز، كايليا نمور، سعادتها الكبيرة بأولى لحظاتها بمقر إقامة البعثة الجزائرية في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعن ذلك، قالت نمور في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية: “من المذهل أن أكون هنا في القرية الأولمبية والتحاقي ببقية الرياضيين.”

وواصلت كايليا نمور: “قضيت ليلة جيدة على سرير من الورق المقوى “الكرتون”، إنه شعور لا يوصف.. كما أجريت تدريبات خفيفة.”

أما عن طموحاتها الأولمبية ردّت البطلة الجزائرية: “بداية من الأحد المقبل ستنطلق التصفيات. سأعمل من أجل التأهل لنهائيات الأجهزة، وبعدها التمتع بكل اللحظات واكتساب الخبرة، واذا حصلت على ميدالية سيكون ذلك شيئا رائعا.”