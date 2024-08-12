كايليا نمور: “فخر كبير أن أكون أول إفريقية تتوّج في الجمباز”

عبّرت البطلة الأولمبية، كايليا نمور، عن فخرها الشديد بإهدائها الجزائر، ذهبية أولمبية، هي الأولى في تاريخ الجمباز الإفريقي.

وقالت كايليا: “أنا سعيدة للغاية بحصد هذه الميدالية للجزائر.. صراحة أمر رائع هي الأولى للجمباز الإفريقي”.

وواصلت الجمبازية الجزائرية، في تصريحات من مطار هواري بومدين، عقب عودة الوفد الأولمبي اليوم الاثنين، قادما من فرنسا: ” إنه فخر كبير وسعيدة لهذا الاستقبال الكبير الذي وجدناه عند عودتنا”.

كما وجّهت كايليا نمور، شكرا خاصا للشعب الجزائري، الذي ظل يدعمها، وختمت: “شكرا على الدعم الذي تقدمونه لي كل يوم، بل منذ سنتين ونصف.. هذا أمر يحز في نفسي ويدفعني دائما، شكرا للجميع”.