كايليا نمور: “فرنسا ؟ إنها من الماضي”

أكدت الجمبازية الجزائرية، كايليا نمور، بأنها لا تكثرت لكل ما قيل حول ندم الاتحادية الفرنسية للعبة، على التفريط في خدماتها.

وصنع إهداء كايليا، الذهب للجزائر، جدلا واسعا في فرنسا، بعدما وجهت الصحافة المحلية أصابع الاتهام، إلى الاتحادية الفرنسية.

إلى جانب تلميح، المدير الفني لذات الاتحادية. في إحدى بلاتوهات، قناة “أر أم سي” الفرنسية، إلى ندمه الشديد لضياع موهبة مثل كايليا نمور.

وعن رأيها في كل ما قيل، ردّت البطلة الأولمبية، في تصريحات خصت بها “النهار” من فندق الأوراسي بالعاصمة: “لا أفكر في شيء، الفريق الفرنسي خلفي، علي التركيز على المستقبل”.