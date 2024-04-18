كايلييا نمور تتأهل لنهائي مونديال الجمباز تخصص الحركات الأرضية

حققت لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، اليوم الخميس، تأهلا مستحقا لنهائي كأس العالم للجمباز المقامة فعالياته بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة الممتدة من 17 لغاية 20 أفريل الجاري.

واحتلت بطلة الجمباز نمور، المركز الأول في تصفيات تخصص الحركات الأرضية، بعلامة 13.500.

وللإشارة، يُعد هذا النهائي الثالث الذي تتأهل إليه لاعبة الجمباز نمور. بعد أن حققت أمس الأربعاء، التأهل لنهائي تخصص جهاز المتوازي مختلف الإرتفاعاتن ونهائي جهاز العمودين المتوازيين بعلامة 15.400.