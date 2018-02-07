كايلي جينر تنشر صورة لطفلتها على “إنستغرام”

نشرت كايلي جينر، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية وأصغر أفراد عائلة كارديشيان الشهيرة، صورة لطفلتها المولودة حديثا، وأعلنت عن اختيارها لإسم ستورمي.

ونشرت جينر صورة للطفلة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، حيث ظهرت الرضيعة في رداء وردي اللون وتمسك بأصبع أمها التي طلت أظافرها باللون الوردي.

وكتبت جينر تحت الصورة كلمة ستورمي، وولدت ابنة جينر يوم الأحد، من مغني الراب ترافيس سكوت في أول فيفري.

وقد اعتذرت عن إبقاء حملها سرا على محبيها ومتابعيها على “إنستغرام” والذين يصل عددهم إلى 101 مليون شخص.