كبار أوروبا مدعوون لمُتابعة “زُرقان الصغير”

أعد موقع “ترانسفر ماركت” العالمي، تقريرا مُطولا عن الدولي الجزائري الصاعد، آدم زرقان، والذي يُصنف كأبرز المواهب الصاعدة في بلادنا.

ونصت الموقع العالمي مُسيري الفرق الأوروبية للإهتمام بشكل أكبر بمتوسط الميدان، والذي لم يتجاوز الـ18 عاما، وينشط مع نادي “بارادو”.

وإعتبر ذات المصدر، بأن إبن أسطورة وفاق سطيف، مليك زرقان، لديه كل المؤهلات للتطور وفرض نفسه في القارة العجوز مُستقبلا.

وخاض “زرقان”، تجربة مع “لايبزيغ” الألماني، الصائفة الماضية، ولكنه فضل العودة لـ”بارادو” لإكتساب خبرة أكبر، قبل خوض أول تجاربه الإحترافية.