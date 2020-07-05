كبار أوروبا يهنئون الجزائر بعيدي الشباب والإستقلال

هنأت الأندية الأوروبية الكبيرة الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى ال58 لاستقلال الجزائر المصادفة للخامس من جويلية 2020.

فريق ميلان الإيطالي الذي يضم بين صفوفه إسماعيل بن ناصر كتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:”عيد استقلالك يا جزائر، كل التهاني لجماهيرنا في الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال”.

وكتب ليستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”:”عيد استقلال سعيد للجزائر”.

كما هنأ فيورنتينا الذي يضم في تشكيلته رشيد غزال الشعب الجزائري عبر “تويتر” بعبارة:”عيد استقلال سعيد لكل جماهيرنا في الجزائر الحبيبة”.