كبار “البريميرليغ” يرفضون رفع العقوبة عن “السيتي”

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أنه 8 من أصل التوب 10 لأندية الدوري الإنجليزي ترفض رفع عقوبة الإتحاد الأوروبي على “مانشستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر أن كبار “البريميرليغ” على غرار “ليفربول”، “مانشستر يونايتد”، “تشيلسي”، “أرسنال” وتوتنهام”، بالإضافة إلى أندية أخرى وقعوا على عريضة من أجل عدم رفع العقوبة على “السيتي”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” استأنف قرار الإتحاد الأوروبي بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين.

ومع تفشي فيروس “كورونا”، فإن القضية من شأنها أن تطول أكثر وأكثر وهو الأمر الذي استغلته أندية “البريميرليغ”.