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كبار الدوري الإنجليزي يعودون للإهتمام بـ “محرز”

الرياضة
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كبار الدوري الإنجليزي يعودون للإهتمام بـ “محرز”
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر البريطانية، أن كبار الدوري الإنجليزي يعودون للإهتمام برياض محرز نجم “ليستر سيتي” بعد تعقد المفاوضات بين فريقه مع إدارة “مانشستر سيتي”.

واستغل كل من”أرسنال” و”ليفربول” بشكل خاص هذه المشكلة التي طرأت على صفقة “محرز” ليبديا اهتمامها مجددا بخدمات الجزائري.

فبعد سقوط صفقة “نبيل فقير” في الماء بالنسبة لـ “الريدز” فإن “كلوب” لن يجد مشكلة في دفع الأموال التي تطالب بها إدارة “الفوكسيس”.

من جهة أخرى، اللعب في لندن يستهوي “رياض محرز”، ولذلك فإن “أرسنال” لديه الفرصة لحسم الصفقة التي يريدها “أوناي إيمري”.

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