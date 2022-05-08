قناة النهار كبار الممثلين الجزائريين يثمنون تكريم وزيرة الثقافة لهم بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2022 - 15:03 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 29 0 كبار الممثلين الجزائريين يثمنون تكريم وزيرة الثقافة لهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/WvbW5 اقرأ أيضا الشاب توفيق: رمضان مافيهش بنة في الغربة وعلامنا وين نروحو طالع قناة النهار 03 ماي أسرار : أسباب نزول آية: "للذكر مثل حظ الأنثيين قناة النهار 18 أفريل رئيس الجمهورية يجري لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية قناة النهار 23 أفريل إحفظ معنا: سورة الرعد من الآية 19 إلى الآية 28 قناة النهار 23 أفريل وزير المجاهدين: رئيس الجمهورية لا يزال يوجه توجيهات بظرورة الاهتمام بتاريخ الوطن قناة النهار 08 ماي لو كان ما جيتش أنا: الشيخ جلول من عالم "الإنشاد" إلى الطاكسيور.. المهم خبزة حلال قناة النهار 19 أفريل عنابة: حريق مهول بالمحشر البلدي للسيارات قناة النهار 20 أفريل أحوال الطقس / إضطراب جوي يوم العيد .. التفاصيل قناة النهار 01 ماي طالع هابط: النوي يتسلل بكاميرا خفية لمصلحة إستعجالات طب الأطفال ويكشف العجب قناة النهار 05 ماي سمير شعابنة: الجالية الجزائرية ستحطم الرقم القياسي بعودتها إلى الوطن بعد أوامر مراجعة أسعار التذاكر قناة النهار 25 أفريل