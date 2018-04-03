كبار “المملكة” يتنافسون على خطف جابو

يتواجد الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو على “رادار” ناديين كبيرين في الدوري السعودي وهما كُل من “إتحاد” جدّة و”شباب” الرياض.

وحسب موقع “الوطني الرياضي” السعودي، فإن كلا الفريقين ينتظران نهاية إعارة “مموش” مع “النصر” لمُحاولة إقناعه للإلتحاق بصفوفهما الصائفة القادمة.

وكان صاحب القدم اليُسرى ظهر بمستويات مميزة في “دوري جميل” في الجولات الماضية، بعد انطلاقة مُعقدة لإلتحاقه المُتأخر بصفوف “العالمي”.

ولايزال خريج مدرسة وفاق سطيف مُرتبطا بعقد مع فريقه الأصلي، ومن المُفترض أن يعود لـ”نسور الهضاب” مُباشرة بعد نهاية الموسم.