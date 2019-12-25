كبار قادة الجيش المصري يشاركون في تشييع جنازة ڤايد صالح

شارك مساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، في تشييع جنازة الفقيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

كما شارك في مراسم الجنازة اليوم الأربعاء، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية.

وتوافدت عديد الشخصيات ، من أعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم.

هذا وسيوارى الثرى جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، ظهيرة اليوم بمقبرة العالية.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية