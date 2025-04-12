كباش من إسبانيا ورومانيا لعيد الأضحى

ستعرف السوق الوطنية للثروة الحيوانية، وفرة لرؤوس أغنام مستقدمة من دولتين أوروبيتين، ويتعلق الأمر بإسبانيا ورومانيا من خلال توريد مليون رأس تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعلمت النهار اونلاين أن الحكومة انتهت من تحديد قائمة الدول المعنية بتوريد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى.

وفي التفاصيل قالت مصادر النهار أونلاين إن موردين من كلا من رومانيا وإسبانيا، استجابوا لدفتر الشروط المعلن عنه من قبل اللجنة التي نصبت لإتمام الصفقة التي أمر بها رئيس الجمهورية.

وستتكفل مؤسستان عموميتان بعمليات الاستيراد ويتعلق الأمر -حسبما أفادت به مراجع “النهار أونلاين”-بالمجمع العمومي “أغرولوغ” من خلال فروعه الثلاثة أبرزها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” و”sarpa” وكذا مجمع المدار عبر أحد فروعه.

وأشارت المصادر إلى أن استلام أولى الشحنات لرؤوس الأغنام سيكون بحر الأسبوع القادم في عملية ستتم بصفة تدريجية.

ويأتي الإعلان عن القرار هذا، بعد مرور حوالي أسبوع على عمر الإجراءات المتخذة من طرف مدراء المصالح الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، الذين بعثوا بمراسلات إلى الهيئات التنفيذية من أجل التنسيق مع لجان الخدمات الاجتماعية والعمل إعداد القوائم الاسمية للأعوان والموظفين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد المستوردة من الخارج.

ويعتبر الاجتماع الذي ترأس أشغاله اليوم الوزير يوسف شرفة بحضور الأمناء العامين لوزارات الداخلية، المالية، النقل، الصناعة، التجارة وكذا الأمن والدرك الوطنيين، الثاني من نوعه استعداد لعمليات الاستيراد، وسيتم، وفقًا للمخطط المعتمد، المعلن عنه اليوم السبت، وضع القطعان المستوردة في مواقع مخصّصة للحجر الصحي مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ، قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.

كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.