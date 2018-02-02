عاجل

“كباش ورجال” للجزائري كريم الصياد يفوز بجائزة سولوتورن السويسرية

فن وثقافة
  • -
  • 0
“كباش ورجال” للجزائري كريم الصياد يفوز بجائزة سولوتورن السويسرية
بقلم مصطفى.ق

فاز الفيلم الوثائقي “كباش ورجال” للمخرج الجزائري  السويسري كريم الصياد بـ “جائزة سولوتورن” للإنتاج السينمائي السويسري.

 التي تبلغ قيمتها 60 ألف فرنك وقد منحت هذا العام للمرة العاشرة.

العمل اشتركت الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية RTS في تمويله هو إنتاج مشترك سويسري فرنسي قطري.

يُشار إلى أن المخرج الجزائري – السويسري كريم الصياد المولود سنة 1984 في مدينة لوزان.

 لفت الأنظار إليه منذ عام 2015 لدى عرض باكورة أعماله “بابور كازانوفا” في مهرجان لوكارنو الدولي للسينما.

و تبلغ قيمة “جائزة سولوتورن” 60 ألف فرنك سويسري.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital