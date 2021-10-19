كبال ضمن أفضل 5 مواهب في الليغ 1

كشف أمس موقع “واست فرونس” عن تواجد الدولي الجزائري إيلان كبال ضمن أفضل خمس مواهب المتألقين في بداية الموسم من البطولة الفرنسية.

وأشاد الموقع بما يقدمه صاحب الـ 18 عاما مع فريقه ريمس الذي يحتل المرتبة الـ 15 في الليغ 1، حيث رشحه ليكون ضمن مفاجأة الموسم، خاصة في ظل تقديمه أربع تمريرات حاسمة إلى جانب تسجيله هدف واحد.

يجدر، أن كبال أستدعي من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي خلال مواجهتي النيجر السابقتين ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

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