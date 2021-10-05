كبال يُشيد بمحرز ويُعرب عن فخره بتمثيل الخضر

آشاد الوافد الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر أكتوبر “إيلان قايس كبال” بقائد الخضر رياض محرز.

وقال “كبال” في المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الثلاثاء.

“الجميع رحب بي في المنتخب الوطني، وفي الحقيقة نحن مجموعة رائعة جدا من اللاعبين، لم أتحدث مع بلماضي لحد الآن لأن الجميع مُركز على مواجهة النيجر”.

“محرز لاعب كبير جدا وهو من بين أفضل اللاعبين في العالم حاليا لذلك اللعب بجانبه يُعتبر فخرا كبيرا بالنسبة لي”.

“أنا فخور جدا وسعيد في نفس الوقت بتمثيل بلدي، ولم أكن أنتظر الاستدعاء في هذا الوقت بالذات”.