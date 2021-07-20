قناة النهار كبدة مشرملة على طريقة “الشاف فارس”.. ولا أروع بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2021 - 23:04 شارك غرِّد 33 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962808 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي من قلب أسواق المواشي يكشف السبب الحقيقي لإلتهاب الأسعار قناة النهار 04 جويلية إتحاد حجوط يحسم بطاقة الصعود على حساب وفاق سور الغزلان قناة النهار 30 جوان مشكل عدم القدرة على التواصل مع الناس .. حتى الاقربون ..ماهو الحل ؟ قناة النهار 15 جويلية طالع هابط: بعد رسالة النوي .. والي ولاية بسكرة يتكفل بالعائلة المصاب أفرادها بأمراض عقلية قناة النهار 04 جويلية