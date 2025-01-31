قناة النهار كبد الغنم .. بين ارتفاع الأسعار والندرة بالأسواق في البليدة بقلم قناة النهار نشر في 31 جانفي 2025 - 11:49 البليدة شارك غرِّد أرسل 97 0 كبد الغنم .. بين ارتفاع الأسعار والندرة بالأسواق في البليدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LsjKw اقرأ أيضا الرئيس تبون : الإمكانيات المالية اليوم متوفرة.."بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية " قناة النهار 19 جانفي مراسم تسليم الرعية الإسباني جيلبيرت نافاترو إلى السلطات الإسبانية بمقر وزارة الشؤون الخارجية قناة النهار 22 جانفي صريح جدا.. الشخص لي يتدخل فيما لا يعنيه..'يسمع مالا يرضيه" قناة النهار 19 جانفي الأرصاد الجوية..عودة الأجواء الشتوية بداية من يوم الثلاثاء قناة النهار 26 جانفي وزيرة التضامن : تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة قناة النهار 14 جانفي كوثر كريكو : تمديد عطلة الأمومة..حماية لصحة المرأة ورعاية للطفل في مدة موضوعية قناة النهار 14 جانفي الموطار المخفي / الإستيلاء على الأرصفة قناة النهار 23 جانفي سطيف : تفكيك شبكة وطنية للنصب و الإحتيال عبر البطاقة الذهبية قناة النهار 11 جانفي شوفو حكايتي : قصة الأخ مصطفى.."بعد 16 سنة حبس واش راح ندير بالدنبا" قناة النهار 30 جانفي محور الجزائر-بريطانيا..نحو استثمارت في قطاعات حيوية قناة النهار 20 جانفي