كبسولة ستارلاينر تعود إلى الأرض بدون رائديها

في جوان الماضي أثناء رحلة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). حدث عطل في الوقود الدافع وتسرب الهيليوم في كبسولة بوينغ ستارلاينر.

ورغم محاولات شركة بوينغ الأمريكية العملاقة إقناع ناسا بسلامة كبسولة الفضاء ستارلاينر التابعة لها. إلا أن وكالة الفضاء فضلت استقدام رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز عبر شركة بوينغ المنافسة. سبيس إكس وكبسولة كرو دراجون التابعة لها.

وسيبقى رائدا الفضاء، اللذان لن يعودا إلا العام المقبل، في الفضاء لأكثر من ثمانية أشهر. بينما كان من المقرر في البداية أن يقوما بمهمة مدتها… ثمانية أيام.

وصرح ستيف ستيتش، رئيس برنامج رحلات الفضاء البشرية التجارية التابع لناسا. للصحفيين هذا الأسبوع أنه على الرغم من يقين شركة بوينغ بشأن توقعاتها. إلا أن وكالة الفضاء “لم تكن مرتاحة” للمضي قدماً في مشروع ستارلاينر “بسبب عدم اليقين بشأن النموذج”.

في جوان أثناء رحلة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، تم اكتشاف أعطال في الوقود الدافع. وتسريبات الهيليوم في الكبسولة في وقت الرحلة المأهولة الافتتاحية والتي كان من المقرر. أن تصادق على هذه الكبسولة الفضائية ثم تقوم بدورات منتظمة نحو محطة الفضاء الدولية.

بالنسبة لرحلة العودة هذه، والتي سيتم إجراؤها بشكل مستقل، يجب أن تنفصل مركبة ستارلاينر. عن محطة الفضاء الدولية بعد الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش بقليل.

وتعد الرحلة السلسة أمرًا ضروريًا للشركة المصنعة الأمريكية التي تضررت صورتها وسمعتها. بالفعل بسبب العديد من المشكلات الأخيرة التي واجهت طائراتها. خاصة وأن رحلة ستارلاينر الأولى مع الطاقم قد تم تنفيذها بالفعل متأخرة سنوات بسبب خيبات الأمل أثناء تطويرها.

وهذا يدل على أن فرق بوينغ ستتابع رحلة العودة هذه وستقوم بتشريح جميع المعلمات بعناية، وخاصة أجهزة الدفع. التي واجهت مشاكل أثناء الدفع خارج المدار مما سمح لها بإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.

بمجرد تأكيد عودة ستارلاينر، سيكون لدينا فهم أفضل حول متى يمكننا التصديق على الطائرة. ومتى يمكننا استئناف الرحلات الجوية”، كما يوضح ستيف ستيتش.