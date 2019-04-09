“كبسولة” يخسر نزاعا قضائيا مع عارضة أزياء سابقة!

خسر الدولي الجزائري، “رشيد غزال” نزاعا قضائيا أمام عارضة الأزياء، ووكيلة أعماله السابقة، “صونيا سوعيد”، على مُستوى محكمة الإستئناف بـ”ليون”.

وكشف المُحامي “تيري غرانتوركو”، بأن “سوعيد” والتي تعمل لصالح شركة “CSM SPORT”، كسبت الجولة الثانية من الدعوى على حسابة “كبسولة”.

وسيكون بمقدروها سحب قيمة مالية كبيرة، من الحساب البنكي للجناح الطائر، تمثل حقوقها التي لم تنلها عندما كانت تعمل لصالحه.

يُشار بأن “ملكة جمال منطة لوفارن” لسنة 2003، كانت تُسير أمور خريج مدرسة “لوال”، قبل أن يفسخ الأخير عقده معها.

وأطلقت “سوعيد” حينها تصريحات قوية ضد “كبسولة الصغير”، مُستغربة تفضيل لنصائح أخيه الأكبر على نصائح وكيل أعماله.

ويُنتظر أن يستمر النزاع لأشهر جديدة، بإعتبار أن نجم “ليستر سيتي”، ينوي الطعن في قرار المحكمة.