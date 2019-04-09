عاجل

“كبسولة” يخسر نزاعا قضائيا مع عارضة أزياء سابقة!

الرياضة
  • -
  • 0
“كبسولة” يخسر نزاعا قضائيا مع عارضة أزياء سابقة!
بقلم إسماعيل عشاش

خسر الدولي الجزائري، “رشيد غزال” نزاعا قضائيا أمام عارضة الأزياء، ووكيلة أعماله السابقة، “صونيا سوعيد”، على مُستوى محكمة الإستئناف بـ”ليون”.

وكشف المُحامي “تيري غرانتوركو”، بأن “سوعيد” والتي تعمل لصالح شركة “CSM SPORT”، كسبت الجولة الثانية من الدعوى على حسابة “كبسولة”.

وسيكون بمقدروها سحب قيمة مالية كبيرة، من الحساب البنكي للجناح الطائر، تمثل حقوقها التي لم تنلها عندما كانت تعمل لصالحه.

يُشار بأن “ملكة جمال منطة لوفارن” لسنة 2003، كانت تُسير أمور خريج مدرسة “لوال”، قبل أن يفسخ الأخير عقده معها.

وأطلقت “سوعيد” حينها تصريحات قوية ضد “كبسولة الصغير”، مُستغربة تفضيل لنصائح أخيه الأكبر على نصائح وكيل أعماله.

ويُنتظر أن يستمر النزاع لأشهر جديدة، بإعتبار أن نجم “ليستر سيتي”، ينوي الطعن في قرار المحكمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com