كبش أولاد جلال بـ9 ملايين.. والبيع «مكاش»!

موّالون و«بزناسية» احتلوا ساحات العاصمة أياما قبل عيد الأضحى

أضاحي ب«وزن الريشة » ب3.8 مليون سنتيم

«الڤرط والمباتة للكبش باطل» عروض بائعي المواشي لسكان «الباطيمات»

حط العديد من الموالين و«البزناسية» رحالهم في الجزائر العاصمة، مع اقتراب عيد الأضحى، من أجل عرض أضاحي العيد، خاصة وأن العديد من العائلات العاصمية تفضل اقتناء الأضاحي أياما قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وهذا تخوفا من ارتفاع الأسعار أو نقصها، حيث تحولت أغلب المشاتل والساحات وجوانب الطرق السريعة إلى أماكن لعرض المواشي.

البيع «مكاش».. و«البزناسية مازال ماستفتحوش»

النهار وخلال جولتها في إحدى نقاط البيع بحي بلوطة في مدينة سطاوالي بالجزائر العاصمة، تبين بأن العديد من أبناء هذه المنطقة الذين اعتادوا جلب الكباش بالجملة من عند موالين بمنطقة البيض لعرضها في العاصمة، لم يتمكنوا من بيع ولو كبش واحد، خاصة وأن أغلبهم يعرضون كباشهم بأسعار مرتفعة.

ووقفت «النهار» على مفارقة في أسعار الأضاحي من منطقة إلى أخرى ومن بائع إلى آخر، حيث يصل الفرق ما بين الموالين و«البزناسية» من 3 آلاف إلى 10 آلاف دج.

كبش أولاد جلال بـ9 ملايين.. و«الزوالي ما يعيّدش»

وحسب الجولة التي قامت بها «النهار»، أمس، لعدد من نقاط البيع عبر العاصمة ومداخلها في كل من زرالدة وشراڤة وسيدي فرج، واستفسارها حول أسعار الأضاحي، كشف الموّالون الذين تحدثنا إليهم بأن الأضاحي المعروضة غالبا ما تقسّم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وهي التي يتراوح سعرها ما بين 2.8 مليون سنتيم إلى 3.8 مليون سنتيم على أقصى تقدير، وهي الأضاحي التي لا يزيد وزنها عن 20 كلغ، أما المجموعة الثانية فيتراوح سعرها مابين 4 و5 ملايين سنتيم.

أما بالنسة للعائلات مرتفعة الدخل، فإن غالب هؤلاء الزبائن يطلبون أضاحي يتجاوز سعرها 6 ملايين سنتيم، والتي تصل إلى 9 ملايين سنتيم، وهو ما ينطبق على كبش منطقة أولاد جلال والجلفة والأغواط والبيض، وهي الأضاحي المفضلة لدى سكان العاصمة، حسبما أكده لنا محدثو «النهار» نظرا لنوعيتها الجيدة.

«الڤرط باطل والكبش يبات عندي» عروض الموّالين لقاطني العمارات

الموّالون، وعلى غرار باقي التجار، أطلقوا عروضا خاصة بسكان العاصمة، وعلى وجه الخصوص قاطني العمارات والمساكن الضيقة، قبل أزيد من أسبوعين من عيد الأضحى، حيث سيمكنهم العرض الذي أطلقه أغلب تجار الكباش من اقتناء أضاحيهم ودفع أثمانها، وتركها لديهم من دون زيادة في التكاليف عكس ما كان يتم التعامل به خلال السنوات المنصرمة، أين كان الزبائن يدفعون مبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار لقاء الإبقاء على الأضحية لدى الموال لمدة لا تتجاوز 10 أيام.

«بوطة ڤرط بـ300 دينار والحالة مزيرة فالباراجات»

النهار وخلال حديثها إلى عدد من الموّالين الذين جاؤوا من منطقة تيسمسيلت والجلفة والذين يعرضون سلعهم بمنطقة سيدي فرج غربي الجزائر العاصمة.

أكدوا لنا بأن الأعلاف هذه السنة قد انخفضت أسعارها، حيث لا يتجاوز سعر «بوطة الڤرط» 300 دينار، بعد أن كانت تصل إلى 450 دينار السنوات المنصرمة، أما بنسبة لعلف التبن فسعرها لا يتجاوز 180 دينار، وهو ما جعل العديد من الموّالين في أريحية تامة.