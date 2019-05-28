كبيرا الأندلس يتنافسان على بن سبعيني

الرياضة
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كبيرا الأندلس يتنافسان على بن سبعيني
بقلم إسماعيل عشاش

دخل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني حسابات ناديين مُحترمين في الليغا الإسبانية وهما كل من الجارين والغريمين “ريال بيتيس” و”إشبيلية”.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” بأن عملاقي الأندلس مُتحمسان كثيرا للإستفادة من خريج بارادو، نظرا لمؤهلاته الكبيرة وخبرته رغم صغر سنه.

ولا يزال إبن مدينة قسنطينة مُرتبطا بعقد مع “رين”، ولكن إدارة الأخير منحته بطاقة للخروج، أياما قبل إفتتاح سوق التحويلات.

وسيكون المُدافع مُتعدد المناصب أمام فُرصة لرفع أسهمه في الأسابيع القادمة، عندما يُشارك رفقة المنتخب الوطني في الكان 2019 بمصر.


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