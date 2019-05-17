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كبير: “أرشح هذا النادي لإنهاء الموسم في المركز الثاني”

الرياضة
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كبير: “أرشح هذا النادي لإنهاء الموسم في المركز الثاني”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب إتحاد العاصمة، لمين كبير، توقعاته بخصوص الفريق الأقرب للظفر بمركز الوصافة هذا الموسم، بين شبيبة القبائل ونادي بارادو.

وصرح لمين كبير، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “أتوقّع أن يكون المركز الثاني من نصيب شبيبة القبائل، بالنظر للمبارتين المتبقيتين لهما هذا الموسم، وللملاحق نادي بارادو”.

وأضاف: “أظن أن الشبيبة بإمكانها العودة بنتيجة إيجابية أمام نصر حسين داي، قبل خوض آخر مباراة لها هذا الموسم بملعبها أمام أهلي البرج”.

وتابع بخصوص بارادو: “بارادو يملك الإمكانيات للفوز على أي فريق، لكن الظروف لن تكون سهلة في المبارتين المتبقيتين أمام عين مليلة، ودفاع تاجنانت”.


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