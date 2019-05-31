“كبير ألمانيا” يضع عينه على “بن ناصر” !!

كشفت اليوم الجمعة الصحافة الإيطالية عن إسم الفريق الألماني الذي يُريد التعاقد مع النجم الدولي الجزائري لفريق “إمبولي” الإيطالي “إسماعيل بن ناصر”.

وأكدت صحيفة “Il Tirreno” الإيطالية أن النادي هو بوروسيا دورتموند الذي إلتقى مسؤوليه مؤخرا برئيس “إمبولي” “كورسي”.

وترى إدارة “بوروسيا دورتموند” أن طريقة لعب بن ناصر تتوافق مع طريقة لعب الفريق الذي يقوده المدرب السويسري “فافر”.

وأضاف ذات المصدر أن السبب الآخر الذي يدفع بوروسيا للتعاقد مع بن ناصر هو صغر سنه خاصة وأن الآخيرة معروفة بسياستها في إستقدام شبان وإعادة بيعهم في المستقبل.