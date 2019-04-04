كبير: “إتحاد العاصمة أصبح مستهدفا من الحكام”

حمل مدرب إتحاد العاصمة، لمين كبير، الحكم ميال، جزء من مسؤولية الخسارة أمام شباب بلوزداد، مؤكدا أن فريقه أصبح مستهدفا.

وصرح لمين كبير، عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد: “ليس من عادتي انتقاد الحكام، حتى لا يقال أننا نختبئ وراء التحكيم”.

وأضاف: “لكن علينا القول بأن إتحاد العاصمة، أصبح مستهدفا، بدليل ما حدث في مباريات الداربي الثلاثة الأخيرة التي لعبناها”.

وتابع مدرب الإتحاد: “من غير المعقول أنه في كل مرة نعود في النتيجة، يحرمنا حكم المباراة من ركلة جزاء شرعية”.

واعتبر لمين كبير، أن الحكم ميال، حرم لاعبه مؤيد اللافي، من ركلة جزاء شرعية، خلال مواجهة شباب بلوزداد.