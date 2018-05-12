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كبير إيطاليا المُتراجع مُهتم بخدمات غزال!

الرياضة
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كبير إيطاليا المُتراجع مُهتم بخدمات غزال!
بقلم إسماعيل عشاش

 عاد الدولي الجزائري، رشيد غزال ليدخل حسابات العملاق الإيطالي المُتراجع “إسي ميلان” وهذا أسابيع قليلة قبل إفتتاح سوق التحويلات الصيفي.

وأشارت تقارير فرنسية لقيام “موناكو” بإقتراح “كبسولة” في صفقة مُقايضة، يتحصلون فيها على البرتغالي “أندري سيلفا” مع إضافة قيمة مالية.

وحسب نفس المصادر، فإن “الروسونيري” قد يُوافقون على الفكرة، خاصة وأنهم كانوا يستهدفون الجناح الأيسر، منذ جوان من السنة الماضية.

ويأتي هذا المُقترح في وقت أن أسهم “راشون” في الحضيض بعد موسمه الكارثي مع فريق “الإمارة” وعجزه عن فرض نفسه.

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