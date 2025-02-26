كبير إيطاليا يستهدف ضم آيت نوري

رشّحت تقارير صحفية إيطالية، صادرة اليوم الأربعاء، مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، المتألق رفقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، للالتحاق بـ “السيري أ” الإيطالية الموسم القادم.

وأبرز حساب “AC Milan TMN” المهتم بأخبار نادي ميلان، في تغريدة على منصة إكس نقلاً عن صحفي جريدة لاغازيتا ديللو سبورت. لوكا بيانشين، بأن الروسونيري يراقب آيت نوري، باهتمام كبير، تحسبا لضمه صيفاً.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن مسؤولي النادي اللومباردي يرغبون في تدعيم الرواق الأيسر لفريقهم، وايجاد منافس للدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز.

ووقع خيار إدارة ميلان على آيت نوري، الذي دخل اهتمامات العديد من الأندية في الفترة الماضية، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقدم الدولي الجزائري مستويات راقية في البريمييرليغ هذا الموسم. إذ يتصدر قائمة أفضل المدافعين المراوغين. إلى جانب تصدره قائمة أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف، وهو الذي سجّل 3 أهداف وصنع 5 أخرى، في 26 مباراة.