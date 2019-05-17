كبير: “البطولة تُحب إتحاد العاصمة” !

أكد لمين كبير مدرب إتحاد العاصمة، أن البطولة هذا الموسم تحب “سوسطارة”، بالنظر لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة ونتائج الملاحقين.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “تذبذب كبير في نتائج إتحاد العاصمة وهذا راجع للمشاكل الكبيرة التي يمر بها والتي يعرفها العام والخاص”.

وأضاف: “الاتحاد لابد أن يجدد الفريق، لأنه خسر كل أهدافه، ودخل في مرحلة فراغ، لما أشرفت على الفريق، كان الفريق في نتائج سلبية، البطولة كانت تريد الاتحاد”

وتابع: “كل التركيز على قمة الثلاثاء أمام مولودية وهران وسنفعل كل شيء للفوز بلقب البطولة وان شاء الله سنحتفل بلقب البطولة أمام الحمراوة”.

وأردف قائلا: “مولودية وهران سيلعب من أجل تفادي السقوط وستلعب كل أوراقوها والمباراة لن تكون سهلة ونتمنى أن تمر في روح رياضية”.

في حين ختم كلامه: “المناصرين هم اللاعب رقم 12، لن يبخل علينا يوم الثلاثاء، ننتظر منه الكثير في مباراة الموسم وأن نسعدهم في هذه المباراة لأنهم يستحقون لقب البطولة”.