كبير “الليغا” يرصد 35 مليون أورو لضم مازة

نجح اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، المتألق في الدوري الألماني رفقة باير ليفركوزن، في خطف أنظار أحد كبار “الليغا” الاسبانية، تحسبا لضمه صيفا.

وانتقل مازة، صيف 2025 إلى ليفركوزن، قادما من هيرتا برلين، الناشط في “البوندسليغا 2”. وفي أول نصف موسم قدم لاعب “الخضر” مستويات راقية، و أظهر مازة نضجا كبيرا. حيث سجل حتى الآن 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وحسب موقع “futbolfichajes” الاسباني، فإن المستويات التي يقدمها صاحب الـ 20 ربيعا، جعلته يحظى باهتمام جدي ورسمي من طرف نادي أتليتيكو مدريد.

كما وصف المصدر ذاته، الدولي الجزائري ابراهيم مازة، بـ “أحد أكثر المواهب الشابة الواعدة” في كرة القدم الأوروبية.

مشيدا بقدرته على صناعة اللعب وخطورته في الثلث الأخير من الملعب. وهي العوامل التي تجعله لاعبًا مهمًا في الهجوم لفريقه، خاصة وأنه يمتلك مزيجًا من المهارة التقنية، رؤية اللعب، والجرأة.

وأشار الموقع الاسباني، إلى أن أتلتيكو مدريد يرى أن مازة، قد يكون إضافة مثالية لخط وسطه الهجومي.

مبرزا في هذا الصدد، أن نادي العاصمة الاسبانية، يفكر في تقديم عرض قد يصل إلى حوالي 35 مليون أورو، لاقناع ليفركوزن ببيع مازة. الذي كلف الفريق الألماني 12 مليون أورو فقط، قبل أشهر قليلة من الآن.