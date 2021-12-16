كبير خبراء البيت الأبيض يحسم الجدل.. هل نحتاج لقاحا خاصا بأوميكرون؟

حسم كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الجدل حول الحاجة إلى تطوير لقاح جديد ضد متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، إن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تعمل بشكل فعال ضد المتحور “أوميكرون”.

وأضاف فاوتشي، أن اللقاحات الحالية لا تحتاج إلى تعديل لمحاربة المتحور الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وبتسوانا.

ويأتي هذا التصريح بعد أعلنت الشركات الأمريكية التي أنتجت لقاحات مضادة لكورونا، “فايزر” و”موديرنا” و”جونسون آند جونسون”، أنها تطور لقاحات جديدة تستهدف “أوميكرون” على وجه التحديد.

وسبق لرئيس شركة “موديرنا” أن صرح قائلا إن اللقاحات الحالية قد لا تكون ذات فعالية في مواجهة المتحور “أوميكرون”. مضيفا إن تطوير لقاح جديد سيستغرق شهورا.

كما قال رئيس شركة “فايزر” إنه لا بد من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي مع المتحور.

وكانت “فايزر” ابتكرت في السابق نسختين جديدتين من لقاحها، لمواجهة المتحورين “دلتا” و”بيتا”، إلا أنهما لم تستخدما.

وقال فاوتشي إن التطعيم المكون من جرعتين “مهدد” من قبل المتحور “أوميكرون”، لكنه لا يزال يوفر حماية كبيرة ضد الأعراض الشديدة.

وحسب البيانات التي استندت إليها فاوتشي، انخفضت الحماية التي يوفرها اللقاح ذو الجرعتين من العدوى إلى 33 بالمئة، مقارنة بـ80 في المئة قبل ظهور “أوميكرون”.

ومع ذلك، لا تزال جرعتان فعالتان بنسبة 70 بالمئة في منع دخول المصابين بـ”أوميكرون” المستشفى في جنوب إفريقيا، حسب فاوتشي.

كما قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس، إن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة 8 مرات لأن ينتهي بهم الأمر في المستشفى. و14 مرة أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

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