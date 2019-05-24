كبير: “ضيّعنا فرصة التتويج في بولوغين وسنلعب نهائي في قسنطينة” !

أكد “لمين كبير” مدرب إتحاد العاصمة أن الفريق ضيع فرصة الفوز باللقب في بولوغين ومجبر على لعب نهائي في “حملاوي” بقسنطينة.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية “بعد تضييع الفرصة التتويج باللقب أمام مولودية وهران في بولوغين، لا تزال هناك مباراة نهائية في قسنطينة وهي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ الموسم”.

وأضاف: “العزيمة والإرادة سر نجاح الفريق، علينا أن نسجل في قسنطينة.. ليس لدينا أي خيار آخر سوى الفوز”.

وتابع: “لا نلوم إلا أنفسنا في حالة خسارة اللقب، ان شاء الله نكونوا في يومنا.نتمنى أن نحقق اللقب من قسنطينة، حيث كنا في الصدارة من الجولة الثانية”.

وختم كلامه: “اللاعبون جاهزون لهذه المباراة النهائية وهم واعون بالمسؤولية، ونتمنى من الجمهور أن يصبر علينا حتى الدقيقة الأخيرة فلا تزال هناك 90 دقيقة ومصيرنا بين أيدينا”.