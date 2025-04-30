كبير فرنسا يُخطط لإعادة بن سبعيني إلى “الليغ1”

رشحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، ومدافع “الخضر” ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، للعودة من جديد إلى أجواء “الليغ1”.

وكان الدولي الجزائري، قد تألق في سماء الكرة الفرنسية ما بين 2015 و2019. بألوان فريقي مونبولييه ورين على التوالي، وقضى مع الأخير 3 مواسم، قبل أن يغادر إلى بوروسيا مونشغلادباخ. ومن ثم إلى دورتموند صيف 2024.

وكشف موقع “footballclubdemarseille” المهتم بأخبار أولمبيك مارسيليا، بأن إدارة هذا الأخير، تخطط للتعاقد مع بن سبعيني، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن موقع ” La Minute OM” الفرنسي. كان السباق لنشر خبر اهتمام نادي الجنوب ضم مدافع “الخضر”. قبل أن يأتي التأكيد من موقع “Sky Sport Deutschland” الألماني، أمس الثلاثاء.

وفي المقابل، أشار الموقع الفرنسي. إلى أن مارسيليا يتابع باهتمام كبير خطوات رامي بن سبعيني. إلا أنه إلى حد كتابة هذه الأسطر، لم يتقدم بأي عرض لضمه، وهو المرتبط مع دورتموند إلى صيف 2027.